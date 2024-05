Temperatura record di 49,9°C registrata a Nuova Delhi

NUOVA DELHI, 29 MAG - Nella capitale indiana Nuova Delhi, ieri è stata registrata una temperatura record di 49,9°C. Lo ha riferito l'ufficio meteorologico, l'Indian Meteorological Services, che segnala "forti ondate di caldo" e temperatura record in due stazioni alla periferia della città, Narela e Mungeshpur. Oggi, secondo i meteorologi, sono previste temperature simili. Nel maggio 2022 in alcuni quartieri della capitale sono stati registrati 49,2°C. Le temperature torride sono comuni in India durante l'estate, ma i ricercatori affermano che il cambiamento climatico sta portando a ondate di caldo più lunghe, più frequenti e più intense. Le autorità di Nuova Delhi hanno anche messo in guardia dal rischio di scarsità d'acqua poiché i residenti soffocano per il caldo. In alcuni luoghi si sono già verificati tagli all'offerta. Il ministro dell'Acqua, Atishi Marlena, ha invocato la "responsabilità collettiva" dei residenti per porre fine allo spreco d'acqua".