Telegramma di Putin a Trump, 'auguri di Buon Natale'

ROMA, 25 DIC - Un telegramma di auguri di Natale è stato inviato da Vladimir Putin a Donald Trump. Lo ha rivelato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. "Il presidente si è congratulato col presidente statunitense per il Natale e le festività di fine anno", ha spiegato Peskov, sottolineando come "tra persone educate" sia doveroso inviare messaggi ufficiali di auguri.