Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Telegramma di Putin a Trump, 'auguri di Buon Natale'

AA

ROMA, 25 DIC - Un telegramma di auguri di Natale è stato inviato da Vladimir Putin a Donald Trump. Lo ha rivelato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. "Il presidente si è congratulato col presidente statunitense per il Natale e le festività di fine anno", ha spiegato Peskov, sottolineando come "tra persone educate" sia doveroso inviare messaggi ufficiali di auguri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario