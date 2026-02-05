Telefono Azzurro nel 2025 ha gestito 181 casi di bullismo e 24 di cyberbullismo

ROMA, 05 FEB - Nel corso del 2025 Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Dati diffusi in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che ricorre il 10 febbraio. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente attacchi legati alle caratteristiche fisiche, che rappresentano il 72,5% dei casi di bullismo e il 9% di quelli di cyberbullismo. Seguono le motivazioni di tipo culturale (12% per il bullismo e 2% per il cyberbullismo) e quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere (3,5% nei casi di bullismo e 1% nei casi di cyberbullismo). A giudizio di Telefono Azzurro "per contrastare efficacemente un fenomeno complesso e in continua evoluzione come il cyberbullismo, è possibile solo attraverso la costruzione di una rete solida e coordinata tra Terzo settore, Istituzioni pubbliche e aziende private dell'ambito tech". In questa direzione si collocano i protocolli d'Intesa sottoscritti da Telefono Azzurro con il ministero della Difesa e con il ministero dell'Istruzione e del Merito. Secondo i risultati dello studio Espad©Italia 2024 oltre 1 milione di studenti tra i 15 e i 19 anni ha subito episodi di cyberbullismo nel 2024, una cifra in crescita rispetto ai periodi precedenti. Il 32% dichiara di aver agito come cyberbullo almeno una volta. Le forme di aggressione più comuni includono insulti nelle chat di gruppo, mentre emergono differenze di genere nelle modalità: più dirette e pubbliche tra i ragazzi, più indirette e relazionali tra le ragazze. In occasione della Giornata nazionale, Telefono Azzurro presenta una nuova campagna di sensibilizzazione per spiegare che sebbene il cyberbullismo si consumi nel mondo digitale, non ha nulla di virtuale nelle ferite che provoca. È per questo che utilizza un'immagine simbolica: uno smartphone che si trasforma in un oggetto dal vetro infranto. Metafora visiva di una violenza che passa attraverso lo schermo ma colpisce come un'arma con la scritta: "Il cyberbullismo fa male davvero". "In occasione di questa giornata lanciamo un appello a tutte le Istituzioni, alle aziende private e al mondo civile affinché aderiscano e contribuiscano a diffondere questa campagna". dice il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo aggiungendo "per affrontare questa emergenza è necessario un impegno coordinato, attivo e condiviso, perché solo lavorando insieme possiamo proteggere i più giovani: è la rete che fa la differenza!".