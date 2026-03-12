Telefonata Meloni-Schlein, 'aggiornamenti ogni volta che sarà necessario'

VENEZIA, 12 MAR - "Mi ha telefonato la presidente Meloni, siamo rimaste d'accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che fosse necessario in una situazione, quella che riguarda il conflitto in Medio Oriente, molto preoccupante anche in riferimento all'attacco che c'è stato alla nostra base a Erbil". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un'iniziativa a Venezia.