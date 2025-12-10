Telefonata di Macron, Starmer e Merz con Trump sull'Ucraina

SAINT-MALO, 10 DIC - Emmanuel Macron ha annunciato di aver parlato telefonicamente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e altri leader europei sull'Ucraina, "per cercare di fare progressi". La chiamata è durata 40 minuti, secondo il presidente francese. Anche il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno partecipato alla conversazione, ha riferito l'Eliseo all'Afp.