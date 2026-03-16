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Telefonata Abu Mazen-Papa, 'rispettare il diritto internazionale'

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CITTÀ DEL VATICANO, 16 MAR - "Stamani, il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto una telefonata da Mahmoud Abbas, Presidente dello Stato di Palestina, sui preoccupanti sviluppi del conflitto in Medio Oriente e delle condizioni di vita del popolo palestinese. Nel corso della conversazione, il Santo Padre ha rinnovato l'impegno della Santa Sede a favore della pace, da raggiungersi attraverso il dialogo politico e diplomatico, e il pieno rispetto del Diritto Internazionale". Lo rende noto un comunicato della sala stampa vaticana.

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