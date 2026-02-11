Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Telecamera nel bagno delle donne, il Centre Pompidou di Parigi sporge denuncia

AA

PARIGI, 11 FEB - Il Centre Pompidou di Parigi ha annunciato oggi di essersi rivolto alla giustizia francese dopo la scoperta a metà gennaio di un ''dispositivo di cattura di immagini'' nelle toilette femminili dei suoi uffici amministrativi e afferma di aver sospeso il presunto responsabile. ''Il Centre Pompidou ha sporto denuncia e si è rivolto alla procura della Repubblica", ha detto un portavoce del Centro d'Arte Moderna e Contemporanea di Parigi, attualmente chiuso al pubblico per una lunga campagna di restauro, ma i cui uffici amministrativi restano funzionanti. ''Il presunto autore è stato identificato e, vista la gravità dei fatti, immediatamente sospeso dalle proprie funzioni, a titolo preventivo, per garantire la tutela dei dipendenti e il buon funzionamento del servizio'', si prosegue nella circolare interna citata dall'agenzia France Presse.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario