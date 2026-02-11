Telecamera nel bagno delle donne, il Centre Pompidou di Parigi sporge denuncia

PARIGI, 11 FEB - Il Centre Pompidou di Parigi ha annunciato oggi di essersi rivolto alla giustizia francese dopo la scoperta a metà gennaio di un ''dispositivo di cattura di immagini'' nelle toilette femminili dei suoi uffici amministrativi e afferma di aver sospeso il presunto responsabile. ''Il Centre Pompidou ha sporto denuncia e si è rivolto alla procura della Repubblica", ha detto un portavoce del Centro d'Arte Moderna e Contemporanea di Parigi, attualmente chiuso al pubblico per una lunga campagna di restauro, ma i cui uffici amministrativi restano funzionanti. ''Il presunto autore è stato identificato e, vista la gravità dei fatti, immediatamente sospeso dalle proprie funzioni, a titolo preventivo, per garantire la tutela dei dipendenti e il buon funzionamento del servizio'', si prosegue nella circolare interna citata dall'agenzia France Presse.