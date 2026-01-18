Teheran valuta di ripristinare internet gradualmente

TEHERAN, 18 GEN - L'Iran avvierà il ripristino "graduale" dell'accesso a Internet, bloccato dall'8 gennaio 2026 a causa delle proteste iniziate il 28 dicembre. L'ha riferito all'ANSA una fonte informata. Il governo ha consentito le chiamate internazionali dall'Iran da martedì e da ieri anche il servizio di messaggistica. L'Afp scrive esser riuscita stamani a connettersi a internet dall'ufficio di Teheran, sebbene la maggioranza dei provider web e mobili restino ancora interrotti. Le autorità iraniane, secondo Afp, stanno valutando di ripristinare il servizio "gradualmente". Ieri sera infatti l'agenzia Tasnim ha riferito che "le autorità hanno annunciato che anche l'accesso a internet sarebbe stato gradualmente ripristinato", senza però dare altri dettagli. Il blocco delle telecomunicazioni in Iran ha riguardato anche i social network come Instagram, Telegram, X, Facebook e YouTube. I social erano stati vietati in Iran alcuni anni fa, spingendo gli utenti a utilizzare le Vpn, ma dall'8 gennaio anche le Vpn erano state vietate nel Paese.