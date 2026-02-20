Teheran, una bozza di accordo per gli Usa sarà pronta entro 2-3 giorni

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 20 FEB - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che una bozza di accordo per gli Stati Uniti sarà "pronta entro due o tre giorni". "Il prossimo passo per me è presentare una bozza di possibile accordo ai miei omologhi negli Stati Uniti. Credo che nei prossimi due o tre giorni sarà pronto e, dopo la conferma definitiva da parte dei miei superiori, sarà consegnato a Steve Witkoff", ha dichiarato Araghchi in un'intervista pubblicata online nel programma Morning Joe della rete televisiva statunitense Msnbc. (ANSA-AFP).