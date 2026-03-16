Teheran, 'un ecocidio gli attacchi Idf sui depositi di carburante

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 16 MAR - Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli attacchi israeliani contro i depositi di carburante di Teheran costituiscono un "ecocidio" a causa dei rischi a lungo termine per la salute dei residenti. "I bombardamenti israeliani contro i depositi di carburante a Teheran violano il diritto internazionale e costituiscono un ecocidio", ha scritto il ministro Abbas Araghchi su X. "I residenti rischiano danni a lungo termine alla loro salute e al loro benessere. La contaminazione del suolo e delle falde acquifere potrebbe avere ripercussioni generazionali", aggiunge il post. (ANSA-AFP).