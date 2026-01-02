Giornale di Brescia
Teheran, 'Trump stia attento in caso di intervento in Iran'

TEHERAN, 02 GEN - "Trump dovrebbe sapere che qualsiasi ingerenza americana in una questione interna equivarrebbe a destabilizzare l'intera regione e a danneggiare gli interessi americani". Lo ha scritto su X Ali Larijani, consigliere della Guida Suprema iraniana, dopo che il presidente americano ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero venire in "aiuto" dei manifestanti in caso di ricorso alla violenza da parte di Teheran. "Che stia attento ai suoi soldati", ha aggiunto Larijani, che dirige la massima autorità di sicurezza in Iran.

