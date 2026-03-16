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Italia e Estero

Teheran, 'se Usa mandano truppe di terra sarà un altro Vietnam'

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LONDRA, 16 MAR - Il viceministro degli Esteri iraniano ha lanciato un duro monito agli Stati Uniti di Donald Trump affermando che gli americani affronteranno un altro Vietnam nel caso di invio di truppe di terra nel conflitto in Medio Oriente. "Un intervento di terra sarebbe del tutto illegale ma noi siamo comunque pronti a difenderci", ha aggiunto Saeed Khatibzadeh in un'intervista a Teheran con l'inviato di Sky News. Il viceministro ha sottolineato che l'Iran è disposto a combattere finché necessario e che il Paese non è attualmente concentrato su una soluzione diplomatica.

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