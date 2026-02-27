Giornale di Brescia
Teheran, 'se gli Usa vogliono un accordo non ci chiedano troppo

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 27 FEB - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato venerdì che, per raggiungere un accordo, gli Stati Uniti dovranno abbandonare le loro "richieste eccessive", dopo i colloqui tra le due parti a Ginevra. In una telefonata con il massimo rappresentante della diplomazia egiziana, Badr Abdelatty, Araghchi ha affermato che "il successo in questo percorso richiede serietà e realismo da parte dell'altra parte, evitando qualsiasi errore di calcolo e richieste eccessive". (ANSA-AFP).

