Teheran riapre i due principali aeroporti civili

TEHERAN, 20 APR - L'Iran ha riaperto i due principali aeroporti civili di Teheran, gli scali Imam Khomeini e Mehrabad: lo ha dichiarato in un comunicato citato dall'Isna l'autorità aeronautica del Paese, dopo le chiusure causate dalla guerra con gli Stati Uniti e Israele. La nota aggiunge che, "a partire da sabato", saranno possibili voli con passeggeri da 10 aeroporti in tutto l'Iran.