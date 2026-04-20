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Teheran riapre i due principali aeroporti civili

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TEHERAN, 20 APR - L'Iran ha riaperto i due principali aeroporti civili di Teheran, gli scali Imam Khomeini e Mehrabad: lo ha dichiarato in un comunicato citato dall'Isna l'autorità aeronautica del Paese, dopo le chiusure causate dalla guerra con gli Stati Uniti e Israele. La nota aggiunge che, "a partire da sabato", saranno possibili voli con passeggeri da 10 aeroporti in tutto l'Iran.

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