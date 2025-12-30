Giornale di Brescia
Teheran replica a Trump: 'Risponderemo duramente a qualsiasi aggressione'

ROMA, 30 DIC - Teheran afferma che "qualsiasi aggressione incontrerà una risposta immediata e dura". Il presidente americano Donald Trump ha ribadito ieri sera che se l'Iran proverà a riarmarsi o a riprendere il programma nucleare "eliminerà" tutte le armi di Teheran. Poco dopo il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale iraniano Ali Shamkhani ha risposto affermando che "la capacità missilistica e la difesa dell'Iran non sono contenibili né basate su autorizzazioni". "Secondo la dottrina di difesa iraniana, le risposte vengono predisposte prima che le minacce si materializzino", ha messo in guardia Shamkhani in un post sul suo account X.

