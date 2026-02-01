Giornale di Brescia
Teheran pubblica l'elenco di 2.986 persone uccise nelle proteste

TEHERAN, 01 FEB - L'ufficio presidenziale dell'Iran ha pubblicato oggi sui media statali un elenco di 2.986 persone uccise nelle proteste, con il loro nome, cognome, nome del padre e parte del loro codice nazionale. "La pubblicazione dell'elenco, fornito dalla Polizia Scientifica dello Stato, è avvenuta su ordine del presidente Masoud Pezeshkian, in base ai principi di trasparenza, responsabilità e rendicontazione", ha dichiarato l'ufficio, citato dall'agenzia Irna.

