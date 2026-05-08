Teheran, 'proposta Usa ancora in fase di valutazione'

ROMA, 08 MAG - "Per quanto riguarda i negoziati, la proposta Usa è ancora in fase di valutazione. Una volta raggiunta la conclusione definitiva, la annunceremo senza dubbio". Lo ha dichiarato Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, all'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Riguardo le possibili violazioni della tregua, Baghaei ha affermato che Teheran rimane "nominalmente in una situazione di cessate il fuoco", aggiungendo che le forze armate del Paese stanno monitorando attentamente gli sviluppi.