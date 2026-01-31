Teheran, 'progressi in vista dei negoziati con gli Usa'
AA
TEHERAN, 31 GEN - Ali Larijani, segretario del consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran, ha riferito di "progressi" verso i "negoziati" con gli Stati Uniti, sebbene Washington non escluda un'azione militare contro Teheran. "Contrariamente alla propaganda di guerra creata artificialmente dai media, la creazione di un quadro negoziale sta progredendo", ha scritto in persiano su X. Ieri, Larijani ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti