Teheran, non abbiamo ancora deciso se partecipare ai colloqui

- TEHERAN, 20 APR - Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha dichiarato che l'Iran non ha ancora deciso se partecipare al nuovo ciclo di colloqui con gli Stati Uniti. Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, apre in un'intervista a Al Jazeera alla presenza iraniana ai colloqui a Islamabad ma a certe condizioni. L'Iran, afferma, ha deciso di proseguire i colloqui con gli Stati Uniti, ma ciò "non significa negoziare a qualsiasi costo" né accettare "qualsiasi approccio adottato dall'altra parte". L'Iran ha fissato delle linee rosse, e queste "devono essere rispettate", ha affermato. Alla domanda se l'Iran invierà una delegazione a Islamabad, Aziz ha risposto che dipende dal fatto che Teheran riceva o meno "segnali positivi".