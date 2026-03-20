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Teheran, 'mete turistiche nel mondo non più sicure per le forze dei nemici'

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ROMA, 20 MAR - "Teniamo sotto sorveglianza i codardi funzionari e comandanti nemici: i funzionari e le autorità iraniane vivono con il popolo, tra il popolo e per il popolo e non sono come quelli israeliani e americani, che si nascondono in scantinati e rifugi. D'ora in poi, i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri per i nemici". Lo ha detto il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, secondo quanto riporta un post su X dell'agenzia Isna in farsi.

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