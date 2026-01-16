Teheran, 'l'ordine è stato ripristinato'

ROMA, 16 GEN - Il capo della polizia iraniana, il generale di brigata Ahmad-Reza Radan, ha affermato che l'ordine è stato ripristinato dopo giorni di proteste che hanno sconvolto il Paese. Parlando alla Press Tv, ripresa da Haaretz, Ahmad-Reza Radan ha affermato che la cooperazione tra la popolazione e le forze di sicurezza è stata fondamentale per sedare i disordini, affermando che "ha dato nuova vita alle forze sul campo" ed è stata "il segreto di questa vittoria". "Per grazia di Dio e con la presenza consapevole del popolo, l'ultimo chiodo è stato piantato nella bara del terrorismo", ha detto Radan.