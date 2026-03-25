Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Teheran, lanciati missili contro la portaerei Lincoln

AA

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 25 MAR - L'Iran ha lanciato missili da crociera contro la portaerei Uss Abraham Lincoln, secondo quanto affermato dall'esercito in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato, avvertendo che seguiranno ulteriori lanci non appena le navi del gruppo d'attacco entreranno nel raggio d'azione. "I missili da crociera Qader della Marina iraniana (missili antinave a terra) hanno preso di mira la portaerei Uss Abraham Lincoln appartenente agli Stati Uniti, costringendola a cambiare posizione", si legge nel comunicato. Il comunicato ha citato il capo della Marina, l'ammiraglio Shahram Irani, il quale ha affermato che i movimenti del gruppo della portaerei sono "costantemente monitorati... e non appena questa flotta ostile entrerà nel raggio d'azione dei nostri sistemi missilistici, sarà soggetta a potenti attacchi da parte della Marina iraniana". (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario