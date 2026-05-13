Teheran, 'Hormuz sotto nostro controllo, neanche un granello lascerà Kharg'

TEHERAN, 13 MAG - "Il campo di battaglia e lo Stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrebbe avere l'intenzione di sbarcare truppe sull'isola iraniana di Kharg, ma non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro Paese": lo dichiara il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saeed Siahsarani, come riporta Irna. "Non è possibile che le petroliere attraversino lo Stretto di Hormuz senza il permesso dell'Iran", ha garantito. "Se gli Usa e Trump commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane".