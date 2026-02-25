Giornale di Brescia
Teheran, 'grandi bugie di Trump su missili, nucleare e proteste

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 25 FEB - Il Ministero degli Esteri iraniano ha respinto le affermazioni degli Stati Uniti sul suo programma missilistico definendole "grandi bugie", dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che Teheran stava sviluppando missili in grado di colpire gli Stati Uniti. "Qualunque cosa stiano affermando riguardo al programma nucleare iraniano, ai missili balistici iraniani e al numero di vittime durante i disordini di gennaio, è semplicemente la ripetizione di 'grandi bugie'", ha dichiarato il portavoce del Ministero Esmaeil Baqaei su X. (ANSA-AFP).

