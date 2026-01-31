Teheran, 'forze armate in stato di massima allerta'

TEHERAN, 31 GEN - "L'Iran è in piena prontezza difensiva e militare e monitora attentamente i movimenti del nemico nella regione". Lo ha detto il comandante dell'esercito iraniano Amir Hatami, citato dall'Irna, sottolineando: "Siamo in massima allerta e abbiamo la mano sul grilletto, e se il nemico (gli Stati Uniti) commette un errore, metterà in pericolo la propria sicurezza e quella della regione e del regime sionista, poiché qualsiasi aggressione incontrerà una dura risposta e gravi danni da parte dell'Iran". Nel frattempo, Ali Shamkhani, rappresentante del leader Ali Khamenei presso il Consiglio Supremo di Difesa dell'Iran, ha dichiarato ieri sera: "Il nostro messaggio è chiaro: qualsiasi movimento che indichi intenzioni ostili da parte del nemico incontrerà una risposta proporzionata, efficace e deterrente. Questa risposta proporzionata include anche l'attacco alle radici del regime sionista".