Teheran, dopo il cessate il fuoco in Libano Hormuz è completamente aperto
AA
ROMA, 17 APR - "In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata come già annunciata dall'organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell'Iran". Lo annuncia su X il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti