Teheran, dagli Usa 'avventurismo sconsiderato evidente a tutti'

ROMA, 08 MAG - "Le conseguenze di questo avventurismo capriccioso e di questo comportamento sconsiderato sono ormai evidenti al mondo intero. I tweet deliranti non hanno più alcun peso sulla realtà". Lo afferma su X Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, dopo che il Centcom ha riferito di aver "neutralizzato due petroliere iraniane nel Golfo dell'Oman". Baghaei ha poi risposto alle frasi del presidente Usa Donald Trump sulla violazione del cessate il fuoco a Hormuz, affermando che eufemismi come "un leggero colpo" non possono "cancellare la vergogna nata da una valutazione errata".