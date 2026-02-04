Giornale di Brescia
Teheran, 'colloqui con gli Usa in programma venerdì mattina a Muscat'

ROMA, 04 FEB - I colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti "sono programmati per venerdì intorno alle 10 del mattino a Muscat": lo ha scritto su X il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi. Citando fonti americane, Axios ha invece riportato che i piani di incontro sono tornati in essere dopo che diversi leader arabi e musulmani hanno fatto pressioni urgenti sull'amministrazione Trump. Secondo una fonte, l'amministrazione Trump ha accettato l'incontro in "rispetto" delle richieste degli alleati e per "continuare a seguire la via diplomatica".

