Teheran, 'ci difenderemo da richieste eccessive o avventurismo Usa'

TEHERAN, 06 FEB - L'Iran è "pronto" a difendersi da "qualsiasi richiesta eccessiva o avventurismo" da parte degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano in vista dei colloqui sul nucleare con gli Usa in programma oggi in Oman. "La Repubblica Islamica usa la diplomazia per difendere gli interessi nazionali dell'Iran", ha dichiarato Abbas Araghchi durante un incontro con il suo omologo omanita, Badr al-Busaidi, prima dell'inizio dei colloqui. L'Iran è "pronto a difendere la sovranità e la sicurezza nazionale del Paese da qualsiasi richiesta eccessiva o avventurismo" da parte degli Stati Uniti, ha aggiunto il diplomatico.