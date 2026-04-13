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Teheran, 'blocco Usa di Hormuz è pirateria, nessun porto sarà sicuro'

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(ANSA-AFP) - TEHERAN, 13 APR - L'esercito iraniano definisce il blocco navale statunitense "illegale" e "pirateria" e avverte che nessun porto del Golfo sarà al sicuro se il proprio verrà minacciato. "L'Iran dichiara esplicitamente e inequivocabilmente che i porti del Golfo Persico e del Mar d'Oman sono per tutti o per nessuno, e se la sicurezza dei porti iraniani in queste aree verrà minacciata, nessun porto sarà al sicuro", ha affermato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale di Khatam al-Anbiya, secondo l'agenzia di stampa Irna. "Le restrizioni criminali imposte dagli Stati Uniti alla circolazione delle navi nelle acque internazionali sono illegali e costituiscono un atto di pirateria marittima", ha affermato aggiungendo: "Nessuna nave affiliata al nemico ha il diritto di attraversare lo Stretto di Hormuz, mentre ad altre navi è consentito il transito in base alle normative delle forze armate iraniane. L'Iran istituirà un meccanismo permanente per il controllo dello Stretto anche dopo la guerra". (ANSA-AFP).

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