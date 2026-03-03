Teheran, 'azioni difensive da paesi europei sarebbero un atto di guerra'

TEHERAN, 03 MAR - "L'Iran lo considera un atto di guerra e una complicità con gli aggressori". Così il portavoce del ministero degli Esteri iraniani Esmail Baghaei si è espresso riferendosi alle dichiarazioni di Germania, Francia e Gran Bretagna su possibili "azioni difensive" contro i missili iraniani sulle proprie basi nei paesi del Golfo. Lo riporta Irna. "Gli europei hanno adottato - afferma Baghaei - approcci 'contraddittori' riguardo alla guerra in corso. Dovrebbero abbandonare tale indifferenza, poiché le conseguenze di qualsiasi violazione della legge e della guerra sono un incendio che presto si estenderà ai paesi europei e al mondo".