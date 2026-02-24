Teheran avverte studenti, diritto di protestare ma non superino linee rosse

TEHERAN, 24 FEB - Gli studenti iraniani hanno il diritto di protestare, ma non devono oltrepassare le "linee rosse", ha avvertito il governo nella sua prima reazione dopo che da sabato sono riprese le proteste in alcune università. "Naturalmente hanno il diritto di protestare", ha affermato la portavoce Fatemeh Mohajerani. Ma ci sono "linee rosse da proteggere e da non oltrepassare, nemmeno nel vivo della rabbia", ha aggiunto in una conferenza stampa settimanale, citando come esempi "i luoghi sacri e la bandiera" della Repubblica Islamica.