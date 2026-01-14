Giornale di Brescia
Teheran, 'abbiamo il pieno controllo, ora c'è calma'

WASHINGTON, 14 GEN - Le autorità iraniane hanno il "controllo totale" della situazione: lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista a Fox News, dopo oltre due settimane di proteste duramente represse. "Dopo tre giorni di operazioni terroristiche, ora c'è calma. Abbiamo il controllo totale" della situazione, ha dichiarato alla rete americana, secondo estratti di un'intervista registrata oggi.

WASHINGTON

