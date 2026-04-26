Tecnico della sicurezza indagato per il video intimo di De Martino

ROMA, 26 APR - C'è un indagato per il video carpito illegalmente dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione romana dell'allora fidanzata del conduttore tv Stefano De Martino in cui l'uomo compare in atteggiamenti intimi con la ragazza. A quanto riporta il Messaggero si tratta di uno dei tecnici che hanno revisionato il sistema di videosorveglianza della casa e che avrebbe poi conservato la password per accedere al circuito. La procura di Roma ipotizza nei suoi confronti l'accesso abusivo al sistema informatico ed il revenge porn. Accertamenti sono in corso su chi poi abbia diffuso il filmato sul web dove è stato condiviso più volte. L'indagine nasce da un esposto presentato nell'agosto scorso da De Martino quando scopre che il video circola in rete.