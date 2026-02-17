Teatro Sannazaro in fiamme, 22 appartamenti evacuati

NAPOLI, 17 FEB - Sono 22 gli appartamenti che saranno evacuati in seguito all'incendio che ha colpito e distrutto il teatro Sannazaro di Napoli. Lo conferma il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Paduano, che definisce la situazione 'sotto controllo'. "Al momento - spiega - è impossibile stabilire il numero delle persone che sono state evacuate in quanto alcuni appartamenti non erano abitati al momento dell'incendio. All'interno del teatro le fiamme sono sotto controllo mentre restano dei focolai all'interno di due appartamenti". L'area del teatro è transennata.