Tè e parata militare, la prima visita di re Carlo alla Casa Bianca

WASHINGTON, 25 APR - La Casa Bianca ha diffuso il programma della visita di re Carlo a Washington in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti. L'arrivo è presvisto nel pomeriggio di lunedì 27 aprile, quando Donald Trump e la First Lady accoglieranno re Carlo e la regina Camilla. Le due coppie avranno quindi un tè nella Green Room. In seguito i reali visiteranno il nuovo alveare della Casa Bianca, situato nel South Lawn, in prossimità dell'orto della residenza presidenziale. Martedì 28 aprile, Trump e la First Lady ospiteranno la cerimonia ufficiale dell'arrivo, rifacendosi a una tradizione che risale al XVIII secolo, con gli onori militari al sovrano britannico e gli inni nazionali di entrambi i Paesi eseguiti dalla "The President's Own" United States Marine Band, mentre saranno sparati 21 salve di cannone. Trump terrà un discorso, poi i quattro si recheranno sul balcone della Blue Room, da dove assisteranno a una parata d'onore di 300 militari americani, alla presenza di quasi 500 membri delle forze armate in rappresentanza di tutti e sei i rami militari, una novità assoluta per le visite di Stato. Al termine della cerimonia di arrivo ci sarà uno scambio di doni e poi un incontro bilaterale tra Trump e re Carlo, mentre la first lady e la regina Camilla avranno un programma a parte. Nella serata di martedì, ci sarà la cena di Stato nella East Room. Lo stesso giorno il sovrano britannico terrà un discorso al Congresso, la prima volta da quello della regina Elisabetta nel 1991. Mercoledì Carlo partirà per New York per una visita al memoriale dell'11 settembre.