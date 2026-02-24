Giornale di Brescia
Tavolo asilo 'mai così tanti migranti trasferiti in Albania'

ROMA, 24 FEB - Il 23 e 24 febbraio una delegazione del Tavolo asilo e immigrazione, insieme alla deputata Rachele Scarpa (Pd), ha effettuato un nuovo accesso al centro di Gjader. "Quanto emerso - nota il Tai - accerta uno scenario grave e per molti versi paradossale: nonostante i due rinvii pregiudiziali pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il secondo dei quali sulla firma del protocollo stesso, il governo non solo non sospende i trattenimenti, ma aumenta in modo significativo i trasferimenti forzati dai Cpr italiani verso l'Albania". "Nelle ultime due settimane - rileva il Tavolo - si sono registrati due trasferimenti di circa 35 persone ciascuno. Oggi sono circa 90 le persone trattenute a Gjader: il numero più alto dall'apertura del centro, nell'ottobre 2024. Per dieci mesi i trasferimenti sono avvenuti con numeri molto più contenuti, in media circa dieci persone per volta, con una presenza complessiva intorno alle venti persone. Oggi si arriva a circa 90 presenze. I numeri segnalano un'accelerazione evidente e indicano la volontà del governo di normalizzare il funzionamento del centro, consolidandolo come parte strutturale del sistema di detenzione amministrativa, nonostante i rinvii pendenti alla Corte Ue".

