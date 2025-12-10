Tatiana, 'chiedo scusa alla mia famiglia e a ogni cittadino di Nardò'

BARI, 10 DIC - "Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di Nardò". Sono le parole che Tatiana Tramacere ha affidato alla trasmissione Chi l'ha visto che questa sera manderà in onda l'intervista integrale alla 27enne di Nardò. La frase è pubblicata sul profilo Fb del programma. Tatiana era scomparsa il 24 novembre e poi è stata ritrovata 11 giorni dopo poco distante da casa, nella mansarda del suo amico Dragos, dove si era nascosta. La sua decisione di sparire, inscenando la sua scomparsa tenendo in ansia la famiglia, ha scatenato dure critiche e polemiche.