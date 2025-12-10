Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tatiana, 'chiedo scusa alla mia famiglia e a ogni cittadino di Nardò'

AA

BARI, 10 DIC - "Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di Nardò". Sono le parole che Tatiana Tramacere ha affidato alla trasmissione Chi l'ha visto che questa sera manderà in onda l'intervista integrale alla 27enne di Nardò. La frase è pubblicata sul profilo Fb del programma. Tatiana era scomparsa il 24 novembre e poi è stata ritrovata 11 giorni dopo poco distante da casa, nella mansarda del suo amico Dragos, dove si era nascosta. La sua decisione di sparire, inscenando la sua scomparsa tenendo in ansia la famiglia, ha scatenato dure critiche e polemiche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario