Tass, 'bombardieri russi su mari Barents e Norvegia, decollano aerei stranieri'

ROMA, 25 DIC - I bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno effettuato una missione di volo pianificata sulle acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia, e sono stati accompagnati da caccia stranieri in alcune aree, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Lo scrive l'agenzia russa Tass. La durata del volo è stata di oltre sette ore", ha dichiarato il Ministero. I caccia Su-33 della Marina russa hanno scortato i bombardieri a lungo raggio. "In alcune fasi del percorso, i bombardieri a lungo raggio sono stati scortati da caccia stranieri", ha aggiunto il ministero.