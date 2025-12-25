Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tass, 'bombardieri russi su mari Barents e Norvegia, decollano aerei stranieri'

AA

ROMA, 25 DIC - I bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno effettuato una missione di volo pianificata sulle acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia, e sono stati accompagnati da caccia stranieri in alcune aree, ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Lo scrive l'agenzia russa Tass. La durata del volo è stata di oltre sette ore", ha dichiarato il Ministero. I caccia Su-33 della Marina russa hanno scortato i bombardieri a lungo raggio. "In alcune fasi del percorso, i bombardieri a lungo raggio sono stati scortati da caccia stranieri", ha aggiunto il ministero.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario