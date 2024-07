Tar, in centro Firenze decaduta norma stop affitti brevi

Il Tuscan Sun Festival lancia la decima edizione. Tra gli artisti in cartellone per la sezione MUSICA, James Galway, Angela Gheorghiu, Susan Graham, Nigel Kennedy, Nina Kotova, Valentina Lisitsa, Ivo Pogorelich, John Malkovich e Maxim Vengerov Il festival che ha fatto parlare di sé come uno dei più belli e prestigiosi in Europa, che ha riunito negli anni l'élite della musica mondiale e grandi star del cinema, alza il tiro e sbarca a Firenze per la decima edizione dall'11 al 18 giugno 2012.:Una veduta di ponte Vecchio dal Piazzale Michelangelo oggi 4 Aprile 2012 ANSA/UFFICIO STAMPA TUSCAN SUN FESTIVAL