Tapparelle abbassate a casa di Alberto Trentini al Lido di Venezia

VENEZIA, 09 GEN - Tapparelle abbassate stamani a casa di Alberto Trentini al Lido di Venezia, dove prosegue l'attesa di notizie dal Venezuela sulla possibile liberazione del cooperante detenuto nel carcere El Rodeo Uno di Caracas dal novembre del 2024. Alla ringhiera di un balcone della palazzina in cui abita la famiglia è ancora appeso lo striscione con su scritto "Alberto Trentini libero". Nei giorni scorsi, il padre Ezio e la madre Armanda Colusso, tramite la legale Alessandra Ballerini, hanno lanciato un appello chiedendo di rispettare il silenzio sulla vicenda di loro figlio.

VENEZIA

