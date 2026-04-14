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Tanti giovani ai funerali del figlio del consigliere pugliese, 'sei ovunque'

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PORTO CESAREO, 14 APR - "Abbracciamo i nostri figli, sempre. Anche se non abbiamo tempo": è il messaggio che Dino Basile, consigliere regionale di Forza Italia, ha affidato alla lettura di un parente nel corso dei funerali del figlio Antonio, morto la notte tra sabato e domenica scorsa, in un incidente stradale ad Arnesano (Lecce), mentre rientrava a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. La cerimonia funebre, officiata dal vescovo della diocesi Nardò-Gallipoli, monsignor Fernando Filograna, si è svolta a Porto Cesareo, dove risiede la famiglia, nella chiesa della Beata Vergine Maria del Perpetuo soccorso, troppo piccola per contenere un'intera comunità che si è stretta intorno alla famiglia. Presenti numerose autorità, in rappresentanza della Regione, col gruppo di Forza Italia stretto al dolore dell'amico Dino. Tantissimi i giovani che si sono presentati in chiesa indossando una maglietta con la stampa del volto sorridente del 21enne scomparso e con la scritta "Non sei più dov'eri ma sei ovunque. Noi siamo. Ti amiamo. I tuoi amici". L'uscita del feretro dalla chiesa è stata salutata dal lancio di grandi lanterne di carta e palloncini bianchi, neri e azzurri con l'inno dell'Inter, squadra del cuore del 21enne.

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