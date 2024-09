Tanta folla al funerale della mamma di Marco Mengoni

ROMA, 24 SET - In tantissimi per l'ultimo addio alla mamma di Marco Mengoni, Nadia Ferrari. Le esequie si sono tenute questa mattina alle 11, nel duomo di Ronciglione, il piccolo paese in provincia di Viterbo, che ha dato i natali a Marco e dove viveva tutt'ora la mamma. Quando il carro che trasportava il feretro è arrivato sulla piccola piazza del centro dove si trova la chiesa, tutta la popolazione era presente per stringersi attorno al loro beniamino, e per dare l'ultimo saluto alla madre che era conosciutissima in paese, e in egual misura amata. Sul sagrato un tappeto di fiori ha accolto la bara, tra questi anche quelli della Sony Music Italia, e anche quelli di Nino D'angelo e famiglia. Poi la cerimonia funebre, strettamente riservata alla famiglia, e agli amici. Tra le autorità presenti in chiesa, anche il sindaco di Ronciglione Mauro Mengoni. "Una persona solare, sempre sorridente e che trasmetteva agli altri simpatia, questa era Nadia - ha detto il sacerdote don Silvio Iacomi -. Affrontava la vita con la forza della semplicità delle persone buone. Il suo sorriso ci mancherà immensamente." Quando la bara è uscita accanto ai familiari di Nadia, la folla si è stretta intorno a Marco e al padre. Poi il corteo funebre è partito alla volta del piccolo cimitero di Ronciglione dove la donna avrà sepoltura.