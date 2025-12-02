Tancredi torna in Comune, Sala 'anche segno di gratitudine'

MILANO, 02 DIC - L'ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, che si era dimesso perché indagato nelle inchieste sull'Urbanistica, dopo che la Cassazione ha annullato le misure interdittive, rientra a lavorare in Comune, di cui è dirigente da anni, alla direzione Cultura. E questo "è un segnale di responsabilità e di gratitudine verso Tancredi - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dei mercati di Natale attorno al Duomo -, che ha fatto da tanti tanti anni il suo dovere per il Comune. Io rispetto Tancredi, mi sento anche responsabile nella misura in cui l'ho convinto io a fare l'assessore. Non è che fosse in principio così felice perché aveva il suo ruolo consolidato, quindi ha fatto anche un sacrificio". "Adesso mi sembrava assolutamente doveroso ridargli legittimamente uno stipendio, un lavoro. Immagino cosa è stato per lui stare a casa senza far nulla, per mesi, - ha concluso -, l'abbiamo messo in una realtà lontana dalla gestione urbanistica".