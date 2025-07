Tancredi, 'ho sempre agito nell'interesse del Comune'

MILANO, 23 LUG - "Ho sempre agito nell'interesse del Comune": è questa la linea difensiva dell'ex assessore Giancarlo Tancredi, interrogato oggi dal Gip Mattia Fiorentini nell'ambito dell'indagine sulla gestione dell'urbanistica a Milano. Tancredi, da quanto si è appreso, ha affermato di non aver mai voluto favorire intenzionalmente il presidente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, e di non avere inoltre mai lavorato "per i propri interessi", di non aver mai preso "utilità". Nel corso dell'interrogatorio, a quanto si è saputo, l'ex assessore non ha scaricato alcuna responsabilità sul sindaco Sala, di cui avrebbe invece difeso l'operato.