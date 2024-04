Tamponamento tra mezzi pesanti sull'Autobrennero, un morto (2)

VERONA, 22 APR - I due mezzi viaggiavano entrambi in direzione di Modena quando, nel territorio di Nogarole Rocca, il camion, un autotreno di medie dimensioni, ha violentemente tamponato il Tir. I vigili del fuoco, arrivati da Verona con due mezzi tra cui l'autogrù e sette operatori, hanno utilizzato divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre dalla cabina di guida il conducente del camion, che era incastrato. Nonostante i soccorsi sanitari, arrivati anche con l'elisoccorso, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Illeso invece l'autista del Tir. Presenti sul posto la polstrada per i rilievi del sinistro e il personale autostradale. Durante le operazioni di soccorso, che si sono concluse intorno alle ore 12.00, il tratto autostradale tra Nogarole Rocca e Mantova Nord è rimasto chiuso al traffico.