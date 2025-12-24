Tamponamento tra cinque auto sull'A1, terminate le code verso Roma
ROMA, 24 DIC - Alle 11:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, sono terminati gli accodamenti tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma nord, verso Roma, precedentemente causati da un incidente avvenuto all'altezza del km 525, ora risolto. Attualmente - rende noto Autostrade - sul luogo il traffico transita su tutte le corsie disponibili.
