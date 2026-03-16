Tamponamento fra due tram a Roma, 10 feriti lievi

ROMA, 16 MAR - Tamponamento tra due tram su via Prenestina a Roma. Dieci al momento i feriti trasportati in ospedale, non sarebbero in gravi condizioni. L'incidente è accaduto all'altezza via Erasmo Gattamelata e sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica. Sul posto la polizia locale che ha messo in sicurezza l'area, con chiusura temporanea della sede tranviaria.