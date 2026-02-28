Giornale di Brescia
Tamponamento a catena sull'A1 nel Modenese, un morto e tre feriti

BOLOGNA, 28 FEB - Una persona è morta e tre sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in un tamponamento a catena tra quattro auto, nella notte sull'A1 tra Modena e Bologna, nel territorio di Castelfranco Emilia, provincia modenese. Alle 3.50 al km 179 in direzione sud sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. Il ferito grave è stato portato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna.

BOLOGNA

