Tamponamenti in A1 a Modena, un camionista morto nella notte

BOLOGNA, 19 NOV - Due incidenti che hanno coinvolto mezzi pesanti si sono verificati tra la notte e la mattina presto sull'A1, nel Modenese. Nel primo caso lo scontro è stato in direzione Nord, poco prima dell'1.30, al km 173, località San Cesario sul Panaro, quasi al confine con la provincia di Bologna. Un camion pare fosse fermo in avaria, quando è stato tamponato da un altro tir e il conducente è morto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Alle 8.10 c'è stato un altro grosso tamponamento, in direzione Sud, all'altezza dell'area di servizio Secchia, con il coinvolgimento di due camion e due auto, i cui conducenti sono rimasti feriti. L'incidente ha provocato la chiusura dell'ingresso dell'area di servizio Secchia Ovest e parzialmente di alcune corsie di traffico coinvolte. Ci sono state code e disagi.